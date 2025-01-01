Меню
12+
Продолжительность 1 час
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Театральный джем-сейшн в Омске

Театр «Театральный особнякъ» (г. Москва) представит уникальный спектакль, который станет настоящим открытием для зрителей. Это не просто сказка, а взрослое прочтение классической истории о добром докторе Айболите и злом Бармалее.

Спектакль по мотивам К. И. Чуковского

Зрители смогут увидеть историю, основанную на продолжении знаменитой сказки К. И. Чуковского, о которой известно далеко не всем. Оригинальный текст написан самим автором, а режиссурой занимался Яков Рубин. В этом спектакле классика обретает новую жизнь сквозь призму взрослого восприятия.

Заслуженные исполнители

В роли доброго Айболита выступит Заслуженный работник культуры РФ Леонид Краснов, а на сцене также появится легендарный российский музыкант и саксофонист Сергей Летов. Это будет не просто спектакль, а настоящий музыкальный джем-сейшн, где актеры и музыканты будут импровизировать, создавая уникальную атмосферу.

Не пропустите!

Спектакль обещает быть ярким и насыщенным, сочетая в себе элементы драмы и музыки. Это событие не оставит равнодушным ни одного зрителя, поэтому спешите купить билеты и стать частью этой «не по-детски засекреченной» истории!

Режиссер
Яков Рубин
В ролях
Леонид Краснов
Сергей Летов

