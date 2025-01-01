Спектакль «1824. Медный всадник» в программе «Новые имена. Лето»

Городской театр представляет новую программу «Новые имена. Лето», в рамках которой молодые профессиональные команды имеют возможность продемонстрировать свои спектакли на нашей сцене. Одним из центральных событий станет постановка «1824. Медный всадник» — уникальный спектакль, основанный на текстах Александра Пушкина и Адама Мицкевича, а также материалах из Петербургского исторического архива о наводнении 1824 года.

В память о Валерии Галендееве

Этот спектакль посвящён памяти Валерия Галендеева — великого театрального педагога, который оказал значительное влияние на становление многих актёров. Работа над текстом Пушкина началась ещё в период учёбы актёров в Театральной академии. Кирилл Варакса и Вячеслав Коробицин, выпускники мастерской Вениамина Фильштинского, совместно с Галендеевым создавали учебный спектакль на основе «Медного всадника».

Принципы мастерской

В новой версии спектакля сохранились принципы работы мастерской — это полное актёрское погружение в материал и этюдное существование. Актёры исследуют глубинные смыслы и эмоции, которые лежат в основе произведения.

О чём этот спектакль?

«1824. Медный всадник» рассказывает о Петербурге, о беззащитности человека перед волей случая, о самодержавии. Эта история затрагивает важнейшие темы нашей жизни: ценности и хрупкости человеческой судьбы. Когда вода покидает затопленный город, остаётся человек, который потерял всё. Спектакль заставляет задуматься о том, что действительно важно в жизни.

Не упустите возможность увидеть эту выдающуюся постановку, которая погружает зрителя в атмосферу исторических событий и глубоких человеческих чувств.