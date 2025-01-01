Спектакль 150 причин не защищать Родину

Спектакль о падении Константинополя и семи стратегиях выживания в эпоху перемен

«Однажды вдруг может исчезнуть всё вокруг тебя: любимые люди, ценности, на которых ты вырос, великие города, мировые империи. Исчезнуть, чтобы стать совсем другим». Спектакль рассказывает о трагическом событии 29 мая 1453 года — падении Константинополя, главного города тогдашнего мира.

Причины падения: отчуждение и предательство

Происходит исследование причин, почему Запад не оказал помощь, почему было 150 причин не защищать Родину, не объединиться в минуту опасности, 150 причин работать на врага. Спектакль погружает в тысячи верных и продуманных мотивов искать и находить компромисс с врагом и совестью, чтобы выжить.

Выживание через смерть и предательство

История о поиске одной-единственной причины выйти на смерть и защищать то, что другие уже продали, предали или бездарно проиграли. Все, кто мог держать меч, погибнут в этот день. И когда мужчины все погибнут, женщинам останется рассказывать.