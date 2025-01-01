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150 причин не защищать Родину
Билеты от 2000₽
Киноафиша 150 причин не защищать Родину

Спектакль 150 причин не защищать Родину

О падении Константинополя словами свидетелей
Постановка
Театр.doc на Лесной 12+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Спектакль о падении Константинополя и семи стратегиях выживания в эпоху перемен

«Однажды вдруг может исчезнуть всё вокруг тебя: любимые люди, ценности, на которых ты вырос, великие города, мировые империи. Исчезнуть, чтобы стать совсем другим». Спектакль рассказывает о трагическом событии 29 мая 1453 года — падении Константинополя, главного города тогдашнего мира.

Причины падения: отчуждение и предательство

Происходит исследование причин, почему Запад не оказал помощь, почему было 150 причин не защищать Родину, не объединиться в минуту опасности, 150 причин работать на врага. Спектакль погружает в тысячи верных и продуманных мотивов искать и находить компромисс с врагом и совестью, чтобы выжить.

Выживание через смерть и предательство

История о поиске одной-единственной причины выйти на смерть и защищать то, что другие уже продали, предали или бездарно проиграли. Все, кто мог держать меч, погибнут в этот день. И когда мужчины все погибнут, женщинам останется рассказывать.

 

Режиссер
Елена Гремина
В ролях
Ольга Злодеева
Милена Цховреба-Агранович
Мария Степанова
Мария Кузмичева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Театр.doc на Лесной Москва, Лесная, 59, стр. 1
20:00 от 2000 ₽

Фотографии

150 причин не защищать Родину 150 причин не защищать Родину 150 причин не защищать Родину 150 причин не защищать Родину 150 причин не защищать Родину 150 причин не защищать Родину 150 причин не защищать Родину 150 причин не защищать Родину 150 причин не защищать Родину 150 причин не защищать Родину 150 причин не защищать Родину 150 причин не защищать Родину 150 причин не защищать Родину

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