Ретроспектива любимых песен

Спектакль «15 старых чемоданов и одна страна» — это музыкальная ретроспектива, рассказывающая историю нашей страны через призму известных и любимых песен. Многие из них зрители с удовольствием вспоминают и поют до сих пор.

Обновленная версия

В 2021 году спектакль был представлен в обновленной версии, где был частично обновлен музыкальный состав и добавлены аудио- и визуальные ряды. Впервые в сценической практике произведения трех популярных композиторов — Исаака Дунаевского, Василия Соловьёва-Седого и Булата Окуджавы — объединены в одном спектакле.

Музыкальное путешествие

На «музыкальном поезде» зрители проносятся через детство, юность и зрелость нашей Родины. Благодаря режиссёрским и актёрским решениям каждая песня превращается в маленький спектакль со своим эмоциональным настроением, отражая дух ушедшей эпохи.

Символика чемоданов

Особую роль в повествовании играют старые чемоданы — реальные свидетели событий прошлого. Они постоянно превращаются во что-то новое: фронтовая машина, радио, тальяночка, полуторка, светящиеся огнями дома ночного города. Чемоданы становятся символами пути, дороги и ожидания перемен.

Музыкальное сопровождение

Музыкальное сопровождение спектакля включает в себя фортепиано, гитару, балалайку и баян. Каждый инструмент ведёт свою партию, подхватывая действие. Здесь музыка является неотъемлемой частью спектакля и активным участником событий.

Исполнение детьми

Особое влияние на восприятие оказывает то, что «взрослые» песни исполняют дети. Их открытая и интуитивно сформированная манера исполнения делает старые мелодии невероятно свежими и живыми. Спектакль открывает зрителям всех возрастов прекрасную возможность вспомнить наше музыкальное прошлое или познакомиться с ним.

Театральные фестивали

Спектакль Музыкального Театра Детей «15 старых чемоданов и одна страна» стал участником «взрослых» театральных фестивалей, таких как Театральный фестиваль «Пять вечеров» им. Александра Володина, Фестиваль Булата Окуджавы в Москве и «Балтийский берег» в Таллинне. За время исполнения на различных сценах города он полюбился зрителям и стал визитной карточкой театра.