15 лет без Бебеля 17

Ночь в Нирване: воскрешение легенды

Только однажды в году мы возвращаем жизнь в легендарное место, где когда-то начинали свои карьеры многие талантливые артисты. Здесь впервые прозвучали мощные аккорды, а зрители впервые разделили радость сценического искусства.

Эта ночь обещает быть незабываемой! В программе: лучшие исполнители, известные вам как никогда ранее, которые создадут атмосферу старой доброй Нирваны на Бебеля. Готовьтесь встретить на сцене:

ТИМЕРТАУ

ACAZIA

netakie

In Bloom

ТПБ

FAT BEAT

DILLY DALLY

WARSHALL

Особым гостем вечера станет легендарный Писькин хор, который подарит вам незабываемые моменты.

А вести эту удивительную ночь будет уважаемый балагур Саня Толстый, который, как всегда, создаст незабываемую атмосферу с юмором и обаянием.

Приготовьтесь к буре эмоций, старым знакомым и любимой атмосфере!