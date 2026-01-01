15 лет без Бебеля 17
15 лет без Бебеля 17

18+
О концерте

Ночь в Нирване: воскрешение легенды

Только однажды в году мы возвращаем жизнь в легендарное место, где когда-то начинали свои карьеры многие талантливые артисты. Здесь впервые прозвучали мощные аккорды, а зрители впервые разделили радость сценического искусства.

Эта ночь обещает быть незабываемой! В программе: лучшие исполнители, известные вам как никогда ранее, которые создадут атмосферу старой доброй Нирваны на Бебеля. Готовьтесь встретить на сцене:

  • ТИМЕРТАУ
  • ACAZIA
  • netakie
  • In Bloom
  • ТПБ
  • FAT BEAT
  • DILLY DALLY
  • WARSHALL

Особым гостем вечера станет легендарный Писькин хор, который подарит вам незабываемые моменты.

А вести эту удивительную ночь будет уважаемый балагур Саня Толстый, который, как всегда, создаст незабываемую атмосферу с юмором и обаянием.

Приготовьтесь к буре эмоций, старым знакомым и любимой атмосфере!

Июнь
5 июня пятница
20:00
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
от 800 ₽

