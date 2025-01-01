Коллектив «1.5 кг Отличного Пюре» приглашает на концерты

Российская поп-панк группа «1.5 кг Отличного Пюре» из Санкт-Петербурга рада объявить о своих концертах. Основанный в 1997 году, коллектив известен такими альбомами, как «Суперпанк», «Гравитация», «Центр тяжести» и «Летние дни». Среди популярных хитов выделяются «Jak Iv Kusto», «Пальто», «Про Кота» и «Зеленая».

Группа играет энергичный панк-рок с элементами поп-панка, продолжая традиции динамичных выступлений на российской панк-сцене.

Как появился замысел концертов?

История анонса концертов началась случайно на репетиции, когда музыканты задумались: «А что, если?» В тот момент они приняли решение о проведении мероприятий, которое было вызвано неожиданным вдохновением и, возможно, влиянием ретроградного Меркурия.

Поддавшись импульсу, группа не только приняла решение о выступлении, но и запустила процесс, который завершился концертами.

Приглашаем на наши концерты!

Друзья, приходите поддержать «1.5 кг Отличного Пюре» на наших выступлениях! Ожидаем вас с нетерпением.