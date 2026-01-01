Спектакль 15 172

Танцевальный спектакль Ильдара Алекбаева «15 172»: Тема, о которой нужно говорить

Танцевальный спектакль-автофикшн Ильдара Алекбаева — редкая попытка обратить внимание на тему, о которой обычно молчат. Название «15 172» отсылает к порядковому номеру, который Ильдар получил в СПИД-центре, когда узнал о своем положительном статусе в 2013 году. Этот номер показывает, каким по счету зараженным он является в Республике Татарстан.

За 10 лет число людей с ВИЧ в Татарстане возросло с 15 172 до 28 525, что почти вдвое больше. Причинами этого увеличения становятся неосведомленность и страх открыто говорить о своем статусе, а также отказ от лечения, подпитываемый мифами в обществе.

1 декабря 2022 года Ильдар, профессиональный танцор, хореограф и режиссер, решился на открытое заявление о своем статусе, подчеркивая важность публичного обсуждения этой темы. Форма документального театра позволяет ему говорить о проблеме распространения ВИЧ не как об абстрактном явлении, а как о реальности, с которой сталкиваются многие.

Герой спектакля становится рассказчиком и свидетелем, вовлекая зрителя в общий опыт признания и принятия. Это не театр о болезни, а театр о жизни, о хрупком доверии к другим и к самому себе.

Создатели спектакля

Исполнитель: Ильдар Алекбаев

Ильдар Алекбаев Режиссёр-хореограф: Анна Щеклеина

Анна Щеклеина Ассистент режиссера-хореографа: Дамир Булатов

Дамир Булатов Драматург: Эндже Гиззатова

Эндже Гиззатова Художник по свету: Никита Мингазов

Никита Мингазов Саунд-дизайнер: Максим Саранцев

Максим Саранцев Художница: Алиса Гулканян

Алиса Гулканян Куратор: Анжелика Фатхуллина

Анжелика Фатхуллина Администратор: Ай Ахметова

«15 172» — это важный шаг к открытости и диалогу, который призывает зрителей к размышлению о сложных вопросах жизни.