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15 172
Киноафиша 15 172

Спектакль 15 172

18+
Возраст 18+

О спектакле

Танцевальный спектакль Ильдара Алекбаева «15 172»: Тема, о которой нужно говорить

Танцевальный спектакль-автофикшн Ильдара Алекбаева — редкая попытка обратить внимание на тему, о которой обычно молчат. Название «15 172» отсылает к порядковому номеру, который Ильдар получил в СПИД-центре, когда узнал о своем положительном статусе в 2013 году. Этот номер показывает, каким по счету зараженным он является в Республике Татарстан.

За 10 лет число людей с ВИЧ в Татарстане возросло с 15 172 до 28 525, что почти вдвое больше. Причинами этого увеличения становятся неосведомленность и страх открыто говорить о своем статусе, а также отказ от лечения, подпитываемый мифами в обществе.

1 декабря 2022 года Ильдар, профессиональный танцор, хореограф и режиссер, решился на открытое заявление о своем статусе, подчеркивая важность публичного обсуждения этой темы. Форма документального театра позволяет ему говорить о проблеме распространения ВИЧ не как об абстрактном явлении, а как о реальности, с которой сталкиваются многие.

Герой спектакля становится рассказчиком и свидетелем, вовлекая зрителя в общий опыт признания и принятия. Это не театр о болезни, а театр о жизни, о хрупком доверии к другим и к самому себе.

Создатели спектакля

  • Исполнитель: Ильдар Алекбаев
  • Режиссёр-хореограф: Анна Щеклеина
  • Ассистент режиссера-хореографа: Дамир Булатов
  • Драматург: Эндже Гиззатова
  • Художник по свету: Никита Мингазов
  • Саунд-дизайнер: Максим Саранцев
  • Художница: Алиса Гулканян
  • Куратор: Анжелика Фатхуллина
  • Администратор: Ай Ахметова

«15 172» — это важный шаг к открытости и диалогу, который призывает зрителей к размышлению о сложных вопросах жизни.

Режиссер
Анна Щеклеина
В ролях
Ильдар Алекбаев

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В других городах
Сентябрь
10 сентября четверг
20:00
Площадка «Узел» Санкт-Петербург, Некрасова, 3–5, пространство «АТС», 3 этаж
от 2200 ₽
11 сентября пятница
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Площадка «Узел» Санкт-Петербург, Некрасова, 3–5, пространство «АТС», 3 этаж

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