Возраст 18+

О спектакле

Спектакль «15 172» на фестивале автофикшна «Я-ТЕАТР»

С 25 ноября по 1 декабря 2025 года в Театре.doc пройдет фестиваль автофикшна «Я-ТЕАТР», в рамках которого состоится танцевальный спектакль Ильдара Алекбаева «15 172». Спектакль становится редкой попыткой превратить тему, о которой обычно молчат, в акт художественного и личного освобождения.

История и концепция спектакля

Название «15 172» ссылается на порядковый номер, который Ильдар Алекбаев получил в СПИД центре, когда узнал о своем положительном статусе в 2013 году. Этот номер символизирует судьбы людей, столкнувшихся с болезнью. Спустя десять лет, число заражений ВИЧ в Республике Татарстан достигло 28 525, что является тревожным сигналом о росте проблемы в обществе.

Кто выступает

Ильдар Алекбаев, профессиональный танцор, хореограф и режиссер, в 2022 году открыл свой статус, показывая, что о проблеме важно говорить открыто. Спектакль обладает документальной структурой и позволяет обсуждать проблему заражения ВИЧ как реальное явление, с которым ежедневно сталкиваются многие люди.

Команда проекта

  • Исполнитель: Ильдар Алекбаев
  • Режиссёр-хореограф: Анна Щеклеина
  • Ассистент режиссера-хореографа: Дамир Булатов
  • Драматург: Эндже Гиззатова
  • Художник по свету: Никита Мингазов
  • Саунд-дизайнер: Максим Саранцев
  • Художница: Алиса Гулканян
  • Куратор: Анжелика Фатхуллина
  • Администратор: Ай Ахметова

Возрастное ограничение и продолжительность

Спектакль предназначен для зрителей старше 18 лет и длится 50 минут.

Место проведения

Спектакль пройдет на площадке «DOC на Лесной», расположенной по адресу: Москва, ул. Лесная, 59, стр. 1 (станции метро: Менделеевская, Новослободская, Белорусская).

