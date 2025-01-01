Спектакль «15 172» на фестивале автофикшна «Я-ТЕАТР»

С 25 ноября по 1 декабря 2025 года в Театре.doc пройдет фестиваль автофикшна «Я-ТЕАТР», в рамках которого состоится танцевальный спектакль Ильдара Алекбаева «15 172». Спектакль становится редкой попыткой превратить тему, о которой обычно молчат, в акт художественного и личного освобождения.

История и концепция спектакля

Название «15 172» ссылается на порядковый номер, который Ильдар Алекбаев получил в СПИД центре, когда узнал о своем положительном статусе в 2013 году. Этот номер символизирует судьбы людей, столкнувшихся с болезнью. Спустя десять лет, число заражений ВИЧ в Республике Татарстан достигло 28 525, что является тревожным сигналом о росте проблемы в обществе.

Кто выступает

Ильдар Алекбаев, профессиональный танцор, хореограф и режиссер, в 2022 году открыл свой статус, показывая, что о проблеме важно говорить открыто. Спектакль обладает документальной структурой и позволяет обсуждать проблему заражения ВИЧ как реальное явление, с которым ежедневно сталкиваются многие люди.

Команда проекта

Исполнитель: Ильдар Алекбаев

Режиссёр-хореограф: Анна Щеклеина

Ассистент режиссера-хореографа: Дамир Булатов

Драматург: Эндже Гиззатова

Художник по свету: Никита Мингазов

Саунд-дизайнер: Максим Саранцев

Художница: Алиса Гулканян

Куратор: Анжелика Фатхуллина

Администратор: Ай Ахметова

Возрастное ограничение и продолжительность

Спектакль предназначен для зрителей старше 18 лет и длится 50 минут.

Место проведения

Спектакль пройдет на площадке «DOC на Лесной», расположенной по адресу: Москва, ул. Лесная, 59, стр. 1 (станции метро: Менделеевская, Новослободская, Белорусская).