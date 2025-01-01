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1418 дней. К 80-летию Великой Победы
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Киноафиша 1418 дней. К 80-летию Великой Победы

1418 дней. К 80-летию Великой Победы

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О концерте/спектакле

Выставка «1418 дней» в Новой Третьяковке: к 80-летию Великой Победы

Новая Третьяковка приглашает зрителей на уникальную выставку «1418 дней», приуроченную к 80-летию Великой Победы. Куратор проекта Ирина Седова называет его «выставка-переживание», которая позволит каждому, независимо от возраста, глубже понять и почувствовать события 1941–1945 годов через призму искусства.

Структура экспозиции

Экспозиция состоит из трех основных разделов:

  • «Огненные версты войны» — здесь представлены работы, отражающие уход на фронт, тяготы эвакуации и борьбу за жизнь.
  • «Алтарь победы» — раздел, посвященный надежде, радости освобождения и триумфу победы.
  • «Эхо прошедшей войны» — самый пронзительный раздел, где через произведения художников передается память о боли и страданиях, пережитых народом для достижения победы.

Лица победы и возвращение домой

Выставку завершит галерея «Лица победы», в которой представлены образы героев того времени. Также будет показан раздел, посвященный эвакуации и возвращению коллекции Третьяковской галереи в родные стены.

Уникальные произведения

В рамках выставки будет представлено более 200 произведений, хранящих память о Великой Отечественной войне и подвиге советского народа. Это уникальная возможность увидеть работы, которые рассказывают о значимых событиях и переживаниях того времени.

Не упустите шанс посетить выставку «1418 дней» и погрузиться в атмосферу исторической памяти и искусства, которое способно передать чувства и эмоции, пережитые нашими предками.

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
24 июля
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
25 июля
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
26 июля
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
27 июля
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
29 июля
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
30 июля
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
31 июля
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
1 августа
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
2 августа
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
3 августа
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
5 августа
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
6 августа
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
7 августа
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
8 августа
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
9 августа
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
10 августа
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
12 августа
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
13 августа
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
14 августа
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
15 августа
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
16 августа
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
17 августа
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
19 августа
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
20 августа
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
21 августа
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
22 августа
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
23 августа
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
24 августа
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
26 августа
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
27 августа
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
28 августа
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
29 августа
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
30 августа
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
31 августа
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
2 сентября
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
3 сентября
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
4 сентября
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
5 сентября
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
6 сентября
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
7 сентября
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
9 сентября
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
10 сентября
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
11 сентября
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
12 сентября
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
13 сентября
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
14 сентября
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
16 сентября
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
17 сентября
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
18 сентября
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
19 сентября
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
20 сентября
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
21 сентября
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
23 сентября
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
24 сентября
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
25 сентября
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
26 сентября
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
27 сентября
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
28 сентября
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
30 сентября
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
1 октября
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
2 октября
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
3 октября
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
4 октября
Западное крыло Новой Третьяковки Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30