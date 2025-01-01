Новая Третьяковка приглашает зрителей на уникальную выставку «1418 дней», приуроченную к 80-летию Великой Победы. Куратор проекта Ирина Седова называет его «выставка-переживание», которая позволит каждому, независимо от возраста, глубже понять и почувствовать события 1941–1945 годов через призму искусства.
Экспозиция состоит из трех основных разделов:
Выставку завершит галерея «Лица победы», в которой представлены образы героев того времени. Также будет показан раздел, посвященный эвакуации и возвращению коллекции Третьяковской галереи в родные стены.
В рамках выставки будет представлено более 200 произведений, хранящих память о Великой Отечественной войне и подвиге советского народа. Это уникальная возможность увидеть работы, которые рассказывают о значимых событиях и переживаниях того времени.
Не упустите шанс посетить выставку «1418 дней» и погрузиться в атмосферу исторической памяти и искусства, которое способно передать чувства и эмоции, пережитые нашими предками.