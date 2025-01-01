Выставка «1418 дней» в Новой Третьяковке: к 80-летию Великой Победы

Новая Третьяковка приглашает зрителей на уникальную выставку «1418 дней», приуроченную к 80-летию Великой Победы. Куратор проекта Ирина Седова называет его «выставка-переживание», которая позволит каждому, независимо от возраста, глубже понять и почувствовать события 1941–1945 годов через призму искусства.

Структура экспозиции

Экспозиция состоит из трех основных разделов:

«Огненные версты войны» — здесь представлены работы, отражающие уход на фронт, тяготы эвакуации и борьбу за жизнь.

— здесь представлены работы, отражающие уход на фронт, тяготы эвакуации и борьбу за жизнь. «Алтарь победы» — раздел, посвященный надежде, радости освобождения и триумфу победы.

— раздел, посвященный надежде, радости освобождения и триумфу победы. «Эхо прошедшей войны» — самый пронзительный раздел, где через произведения художников передается память о боли и страданиях, пережитых народом для достижения победы.

Лица победы и возвращение домой

Выставку завершит галерея «Лица победы», в которой представлены образы героев того времени. Также будет показан раздел, посвященный эвакуации и возвращению коллекции Третьяковской галереи в родные стены.

Уникальные произведения

В рамках выставки будет представлено более 200 произведений, хранящих память о Великой Отечественной войне и подвиге советского народа. Это уникальная возможность увидеть работы, которые рассказывают о значимых событиях и переживаниях того времени.

Не упустите шанс посетить выставку «1418 дней» и погрузиться в атмосферу исторической памяти и искусства, которое способно передать чувства и эмоции, пережитые нашими предками.