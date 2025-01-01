14 шедевров Моцарта

Музыкальный вечер с шедеврами Моцарта в Петербурге

Как сделать концерт Моцарта необычным? Мы знаем ответ! Специально для вас мы собрали лучших исполнителей Санкт-Петербурга и составили программу, которая гарантированно подарит эстетическое наслаждение. Если бы существовали хит-парады музыки XVIII века, можно было бы предположить, что именно на такой хит-парад вы попали в самом центре Петербурга!

Величайшие шедевры Вольфганга Амадея Моцарта

В нашем концерте вы сможете насладиться величайшими шедеврами Моцарта. Магия его музыки заключается в том, что она доступна и понятна даже тем, кто редко слушает классическую музыку. Этот музыкальный вечер — чудесный повод открыть для себя мир классики.

Идеальный выбор для свидания

Музыка Моцарта романтична, и это прекрасная возможность красиво провести время на свидании. Чарующие мелодии успокаивают и вдохновляют — их рекомендуют слушать будущим мамам и маленьким детям. Даже ваш сварливый супруг, который хотел на футбол, окажется под влиянием волшебства музыки и скажет: «Спасибо, любимая!»

Уникальный опыт с Amadeus Concerts

Многие организуют концерты Моцарта, но с Amadeus Concerts вас всегда ждут тщательно подобранные исполнители, интересные программы и высокий уровень сервиса. На наших концертах музыка Моцарта часто звучит на органе — это действительно оригинально, ведь «короля инструментов» исполняют нечасто.

Каждый концерт — это уникальное событие

Мы варьируем составы, чтобы программы звучали по-разному, но всегда блестяще. Камерные струнные составы, орган, рояль, вокал, флейта — из этих музыкальных кусочков мы собираем оригинальную мозаику, чтобы музыка Моцарта проникала в самое сердце. Каждый концерт — это отдельная творческая идея!

Не упустите возможность!

Наши программы практически никогда не бывают одинаковыми — так что наши события, как сама жизнь, не повторяются ни в одном мгновении. Мы ждем вас, чтобы вместе наслаждаться музыкой.

Исполнители и продолжительность

На сцене выступят ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии. Продолжительность концерта — 1 час без антракта.