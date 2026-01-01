Философская притча о цене творчества. История Марины Цветаевой

В Воронежском концертном зале состоится спектакль «137. Сны о страсти и смерти». Это не просто история, а философская притча, исследующая цену творчества через призму жизни и трагедии великой поэтессы Марины Цветаевой.

Спектакль переплетает личные и мифические элементы, создавая уникальное пространство для размышлений о том, что остаётся после нас: лишь отблеск памяти или нечто большее, неуловимое и таинственное. Материал для него был собран из архивов, дневников и писем поэтессы, что придаёт спектаклю особую глубину.

История Цветаевой

В 1922 году Марина Цветаева эмигрировала из Советского Союза в Чехословакию, где находился её муж Сергей Эфрон. В 1923 году у неё завязался бурный роман с другом Эфрона, Константином Радзевичем. Этот роман вдохновил Цветаеву на написание таких произведений, как «Поэма горы» и «Поэма конца».

В 1937 году обстоятельства, связанные с делом разведчика Игнатия Рейсса, заставили Сергея Эфрона бежать из Франции. В 1939 году Марина вернулась в СССР, приняв решение следовать за мужем.

Спектакль затрагивает сложные темы природы зла, амбивалентности человеческой природы и неизбежности выбора. На сцене происходит метафизическое сотрудничество реальности и вымысла — глубокая исследовательская работа о душе Цветаевой.

Команда спектакля

Актрисa: Елизавета Боярская

Автор и режиссёр: Алла Дамскер

Композитор: Кирилл Архипов

Хореограф: Анастасия Пешкова

Художник: Мария Лукка

Художник по костюмам: Екатерина Шапкайц

Видеохудожник: Анна Амплеева

Оператор: Полина Набока

Художник по свету: Евгений Ганзбург

Звукорежиссёр: Анна Растрогина

Ассистент режиссёра: Полина Мохова

Технический директор: Даниил Лабецкий