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137. Сны о страсти и смерти
Киноафиша 137. Сны о страсти и смерти

Спектакль 137. Сны о страсти и смерти

18+
Возраст 18+

О спектакле

Философская притча о цене творчества. История Марины Цветаевой

В Воронежском концертном зале состоится спектакль «137. Сны о страсти и смерти». Это не просто история, а философская притча, исследующая цену творчества через призму жизни и трагедии великой поэтессы Марины Цветаевой.

Спектакль переплетает личные и мифические элементы, создавая уникальное пространство для размышлений о том, что остаётся после нас: лишь отблеск памяти или нечто большее, неуловимое и таинственное. Материал для него был собран из архивов, дневников и писем поэтессы, что придаёт спектаклю особую глубину.

История Цветаевой

В 1922 году Марина Цветаева эмигрировала из Советского Союза в Чехословакию, где находился её муж Сергей Эфрон. В 1923 году у неё завязался бурный роман с другом Эфрона, Константином Радзевичем. Этот роман вдохновил Цветаеву на написание таких произведений, как «Поэма горы» и «Поэма конца».

В 1937 году обстоятельства, связанные с делом разведчика Игнатия Рейсса, заставили Сергея Эфрона бежать из Франции. В 1939 году Марина вернулась в СССР, приняв решение следовать за мужем.

Спектакль затрагивает сложные темы природы зла, амбивалентности человеческой природы и неизбежности выбора. На сцене происходит метафизическое сотрудничество реальности и вымысла — глубокая исследовательская работа о душе Цветаевой.

Команда спектакля

Актрисa: Елизавета Боярская
Автор и режиссёр: Алла Дамскер
Композитор: Кирилл Архипов
Хореограф: Анастасия Пешкова
Художник: Мария Лукка
Художник по костюмам: Екатерина Шапкайц
Видеохудожник: Анна Амплеева
Оператор: Полина Набока
Художник по свету: Евгений Ганзбург
Звукорежиссёр: Анна Растрогина
Ассистент режиссёра: Полина Мохова
Технический директор: Даниил Лабецкий

В ролях
Елизавета Боярская
Елизавета Боярская

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В других городах
Сентябрь
29 сентября вторник
19:00
Воронежский концертный зал Воронеж, Театральная, 17

Фотографии

137. Сны о страсти и смерти

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