Моноспектакль «137. Сны о страсти и смерти» с Елизаветой Боярской

Приглашаем вас на философскую притчу, которая исследует цену гения и цену гонений. Моноспектакль «137. Сны о страсти и смерти» станет частью репертуара Дома Радио на Невском и пройдет в октябре. Эта камерная постановка создана в коллаборации с musicAeterna Dance и обещает незабываемые впечатления.

О спектакле

Моноспектакль представляет собой экспериментально-художественное исследование, отходящее от традиционной биографической формы. В центре внимания находятся найденные и утраченные строфы, сказанное и пережитое, посмертный триумф и земное отчаяние. Философский контекст спектакля наполнен отражениями о жестоком времени и его зарубках.

Путешествие души

Сомнамбулическое и завораживающее путешествие души поэтессы Марины Цветаевой разворачивается по своим внутренним законам. Она оказывается в «чистилище памяти» — на пограничной остановке, где ей предстоит осмыслить земное, расставить точки и заново пережить то, что было или, возможно, никогда не было.

Силы противоречий

Постановка словно вторит судьбе своей героини и движима силой противоречий. Перед зрителем раскрывается напряженное личное высказывание, обращенное вовне, а также парадоксальное исследование посмертного пути поэтессы. Это — вопрошание, которое, как кажется, обречено раствориться в вечном безмолвии.

Команда

Актриса: Елизавета Боярская

Автор и режиссер: Алла Дамскер

Хореограф: Анастасия Пешкова, musicAeterna Dance

Композитор: Кирилл Архипов, резидент Дома Радио

Не упустите возможность погрузиться в этот глубокий и многослойный спектакль. Ждем вас на премьерных показах!