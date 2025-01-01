Меню
13 звезда
Киноафиша 13 звезда

Спектакль 13 звезда

Постановка
Театр современной драматургии 12+
Режиссер Ольга Гамаюнова
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль - участник Театрального фестиваля TSD.FEST 2025.

