Спектакль 12

Спектакль рассказывает историю двенадцати присяжных, собравшихся для обсуждения вопроса о виновности 18-летнего юноши, обвиняемого в убийстве своего отца. В центре внимания зрителей — живое и глубокое обсуждение событий, связанных с уголовным делом о чеченском парне, уличенном в убийстве своего приемного отца.

Этот спектакль становится своеобразным размышлением о смысле свободы, проявлении сострадания и способности помочь человеку, оказавшемуся в сложной ситуации. Сюжет серьезно затрагивает темы, которые актуальны и волнуют каждого из нас. Это не просто театральное представление, а глубокий диалог о ценностях, которые остаются важными в современном обществе.