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Билеты от 5500₽
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Спектакль 12

История о двенадцати присяжных, обсуждающих, виновен ли 18-летний юноша 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 5500₽

О концерте/спектакле

Спектакль рассказывает историю двенадцати присяжных, собравшихся для обсуждения вопроса о виновности 18-летнего юноши, обвиняемого в убийстве своего отца. В центре внимания зрителей — живое и глубокое обсуждение событий, связанных с уголовным делом о чеченском парне, уличенном в убийстве своего приемного отца.

Этот спектакль становится своеобразным размышлением о смысле свободы, проявлении сострадания и способности помочь человеку, оказавшемуся в сложной ситуации. Сюжет серьезно затрагивает темы, которые актуальны и волнуют каждого из нас. Это не просто театральное представление, а глубокий диалог о ценностях, которые остаются важными в современном обществе.

Режиссер
Никита Михалков
В ролях
Владимир Долинский
Гия Перадзе
Игорь Сергеев
Сергей Радченко
Александр Ведменский

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 октября
Центр театра и кино Никиты Михалкова Москва, Академика Пилюгина, 2
19:00 от 5500 ₽
19 октября
Центр театра и кино Никиты Михалкова Москва, Академика Пилюгина, 2
19:00 от 5500 ₽

Фотографии

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