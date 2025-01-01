Спектакль 12

Спектакль Никиты Михалкова «12»

Премьера спектакля состоялась 24 апреля 2021 года на Исторической сцене Большого театра. «12» – это спектакль-размышление о свободе, сострадании и о том, как важно помочь совершенно постороннему человеку в беде. Это серьезный разговор о вопросах, которые волнуют каждого из нас. Главная мысль произведения актуальна всегда: закон выше всего, но что делать, когда милосердие выше закона?

Команда спектакля

Авторы пьесы: Никита Михалков, братья Пресняковы.

Режиссер-постановщик: Никита Михалков.

Художник-постановщик: Юрий Купер.

Композитор: Эдуард Артемьев.

Хореографы: Лаша Марыхуба, Евгений Раев.

Костюмы для постановки предоставлены компанией Bosco di Ciliegi.

Актеры спектакля

В спектакле заняты:

Народный артист России Никита Михалков,

Народный артист России Николай Бурляев,

Народный артист России Сергей Степанченко,

Заслуженный артист России Владимир Долинский,

Георгий Перадзе,

Игорь Сергеев,

Сергей Радченко,

Александр Ведменский,

Владимир Кочетков,

Александр Кижаев,

Рамиз Кялбиев,

Антон Ромм,

Евгений Дубовской,

Павел Ильин,

Детский ансамбль «АМЦАБЗ».

Поддержка и спонсоры

Спектакль создан при поддержке компании «Sima Land» и Андрея Симановского.