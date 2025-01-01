Спектакль 12

Премьера спектакля состоялась 24 апреля 2021 года на Исторической сцене Большого театра. «12» – это спектакль-размышление о свободе, сострадании и о том, как важно помочь совершенно постороннему человеку в беде. Это серьезный разговор о вопросах, которые волнуют каждого из нас. Главная мысль произведения актуальна всегда: закон выше всего, но что делать, когда милосердие выше закона?
Авторы пьесы: Никита Михалков, братья Пресняковы.
Режиссер-постановщик: Никита Михалков.
Художник-постановщик: Юрий Купер.
Композитор: Эдуард Артемьев.
Хореографы: Лаша Марыхуба, Евгений Раев.
Костюмы для постановки предоставлены компанией Bosco di Ciliegi.
В спектакле заняты:
Спектакль создан при поддержке компании «Sima Land» и Андрея Симановского.