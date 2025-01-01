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Спектакль 125

Постановка
Большой театр кукол 12+
Режиссер Руслан Кудашов
Продолжительность 1 час
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля к 80-летию освобождения Ленинграда в Большом театре кукол

В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Большой театр кукол представляет премьеру спектакля, посвященного самой болезненной и страшной главе истории нашего города. Это событие станет важной вехой в театральной жизни и напомнит о героизме жителей блокадного Ленинграда.

Сохранение памяти

Как и всем ленинградцам, для театра важно сберечь память о подвиге и мужестве людей, переживших блокаду. Спектакль расскажет о ежедневных тяготах и лишениях, с которыми сталкивались жители города, показывая их стойкость и надежду на лучшее.

Значимость события

Эта премьера не только развлекательное мероприятие, но и важный культурный акт, который поможет зрителям осознать историческую значимость блокадного периода. Каждый зритель сможет прочувствовать атмосферу тех тяжелых дней и отдать дань уважения тем, кто выживал в условиях блокады.

Приглашаем на спектакль

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события. Следите за анонсами на сайте театра и в социальных сетях, чтобы первыми узнать дату премьеры и подробности.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 8 сентября
Большой театр кукол Санкт-Петербург, Некрасова, 10
19:00 от 800 ₽

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