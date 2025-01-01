Один вечер, пять высказываний, семь тел

Один вечер, пять высказываний, семь исполнителей и авторов работ. Все участники стремятся к диалогу со зрителем, погружая его в атмосферу момента «здесь и сейчас». Чувственные и рассудительные элементы становятся инструментами в рамках танцевальных произведений.

Программа спектакля

Вечное отделяет от хрупкого лишь отрезок времени, два шага, один миг. Может ли камень научить нас быть?

Что удобнее: хвост или каблуки? Русалка, как существо, обречена на «неудобное» тело и неприкаянность. Она одновременно и рыба, и женщина, и дух, находясь в двух мирах — потустороннем и нашем.

Опыт погружения в отсутствие. Попытка быть, несмотря на ощущение, что здесь быть нельзя. Существование во времени между.

Эта работа исследует границы доверия между двумя людьми. Коммуникация через телесные ограничения и возможности. Стоп-слово как способ остановиться в разговоре, если ты не забыл язык.

Движенческая поэма в атмосфере кабарэ. Рассуждение о высоком чувстве — созерцательно, томно и с самоиронией. Как превратить личное в публичное и объять такую большую тему в рамках короткой истории?

kamen i - Саша Чуркина

- Саша Чуркина РУСАЛКИ - Мария Козлова и Юлия Ивашко

- Мария Козлова и Юлия Ивашко state/7 - Оля Омельяненко (Осторожно, купание запрещено)

- Оля Омельяненко (Осторожно, купание запрещено) Стоп-слово - Стася Сурикова и Рустам Нерустам

- Стася Сурикова и Рустам Нерустам Вся моя любовь - Аня Баркалова

Приглашаем вас на этот уникальный спектакль, где каждое движение и каждое слово обретают глубокий смысл. Не упустите возможность стать частью этого театрального опыта!