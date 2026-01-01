12 стульев: комедия по Ильфу и Петрову

Самарский театр драмы имени Горького приглашает зрителей на увлекательный спектакль «12 стульев», основанный на знаменитом романе Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Эта комедия привносит в классическую историю новый взгляд, полон юмора и хитроумных авантюр.

Сюжет

В центре повествования – авантюрист Остап Бендер и бывший дворянин Ипполит Воробьянинов, прозванный Кисой. Друзья отправляются в рискованное приключение по просторам советской России. Их цель – найти бриллианты, зарытые в одном из двенадцати стульев, некогда принадлежавших мадам Петуховой. Каждое стуло – это не просто мебель, а ключ к неожиданным поворотам и комедийным ситуациям.

Краткий обзор спектакля

Спектакль наполнен остроумными диалогами и яркими персонажами, которые заставляют зрителей смеяться, сопереживать и иногда вспоминать о собственных мечтах и стремлениях. Как и в оригинале, здесь присутствует много сатиры на социальные вопросы и бюрократию, что делает его актуальным и в наши дни.

