Мюзикл «12 стульев»: яркая адаптация классики Ильфа и Петрова

На сцене театра оживает история Остапа Бендера, обаятельного авантюриста, который сталкивается с бывшим работником ЗАГСа Кисой Воробьянинов. Этот персонаж охвачен одержимостью: он ищет бриллианты, скрытые в одном из двенадцати стульев старинного гарнитура, о которых ему поведала покойная теща.

Драматург Игорь Зубков и поэт Александр Вулых предлагают зрителям совершенно новое прочтение знаменитого романа Ильфа и Петрова. Их мюзикл притягивает как старшее поколение, так и молодежь, создавая уникальный диалог между поколениями.

В постановке принимают участие все солисты и творческие коллективы филармонии, что обеспечивает богатство эмоций и качества исполнения. Подобный подход делает мюзикл не только зрелищным, но и захватывающим по содержанию.

