12 стульев. Музыкальная комедия Московского музыкального театра «БУФФ-ПАРАДИЗ» по мотивам романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова

В рамках XVI Международного Рождественского фестиваля искусств на сцене Московского музыкального театра «БУФФ-ПАРАДИЗ» пройдет спектакль «12 стульев». Этот культовый роман, написанный почти сто лет назад, до сих пор вызывает улыбку и отзывается теплом в сердцах зрителей.

Классика с современной ноткой

«12 стульев» — самый цитируемый роман ХХ века. Фразы из него, такие как «Командовать парадом буду я!» или «Утром деньги — вечером стулья!» звучат как никогда актуально и в наши дни. Это произведение о поисках богатства и легкой жизни, но также о мечтах и надеждах, которые переживают любые века.

Что ожидать от спектакля

Театр «БУФФ-ПАРАДИЗ» обещает зрителям увлекательное действие, полное ярких персонажей, азартных моментов и любви. Спектакль наполнен эталонной сатирой, волнующим джазом и чувственным танго. Особое внимание уделено костюмам и декорациям, которые создают неповторимую атмосферу на сцене.

Не упустите возможность стать частью этого праздника жизни! Каждый зритель найдет что-то для себя в этом захватывающем спектакле, который по-прежнему остается актуальным и необходимым в нашем времени.