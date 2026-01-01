Спектакль «12 стульев». Сцены из романа

Спектакль по мотивам романа «12 стульев» в Омске

Театр-студия «РИФмованные РИФом» представляет постановку, основанную на классическом романе Ильфа и Петрова. «12 стульев» — это не просто спектакль, а яркое воплощение сатиры и комедии, полное неожиданных поворотов!

О сюжете

Главный герой, Остап Бендер, вместе с спутником ищет удачу и богатство через серию захватывающих и забавных приключений. Их цель — найти стулья, встроенные с драгоценностями. По ходу действия зрители увидят, как персонажи сталкиваются с абсурдными ситуациями, раскрывающими суть человеческой жадности и лицемерия.

Почему стоит увидеть

Это не только классика русской литературы, но и возможность посмеяться над вечными темами, актуальными и сегодня. Уникальная интерпретация, профессиональная игра актеров и неиссякаемая энергия сделают ваш вечер незабываемым.

Не упустите шанс стать частью этого театрального события!