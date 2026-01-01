Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
«12 стульев». Сцены из романа
Киноафиша «12 стульев». Сцены из романа

Спектакль «12 стульев». Сцены из романа

12+
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль по мотивам романа «12 стульев» в Омске

Театр-студия «РИФмованные РИФом» представляет постановку, основанную на классическом романе Ильфа и Петрова. «12 стульев» — это не просто спектакль, а яркое воплощение сатиры и комедии, полное неожиданных поворотов!

О сюжете

Главный герой, Остап Бендер, вместе с спутником ищет удачу и богатство через серию захватывающих и забавных приключений. Их цель — найти стулья, встроенные с драгоценностями. По ходу действия зрители увидят, как персонажи сталкиваются с абсурдными ситуациями, раскрывающими суть человеческой жадности и лицемерия.

Почему стоит увидеть

Это не только классика русской литературы, но и возможность посмеяться над вечными темами, актуальными и сегодня. Уникальная интерпретация, профессиональная игра актеров и неиссякаемая энергия сделают ваш вечер незабываемым.

Не упустите шанс стать частью этого театрального события!

Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше