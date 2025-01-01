Спектакль 12 разгневанных мужчин

Судебная драма

Драматург Реджинальд Роуз первым заглянул в комнату, где совещаются присяжные перед вынесением приговора. Молодой человек обвиняется в убийстве, и все факты следствия подтверждают его вину. Только суд присяжных может окончательно утвердить смертную казнь.

Судьба человека и присяжных

Запертые в комнате после суда 12 присяжных решают судьбу человека. Они еще не знают, что для них самих эта комната станет не то чистилищем, не то преддверием Страшного суда.

Противоречия и драма

Все присяжные готовы согласиться с вердиктом «виновен» и отправить подсудимого на тот свет. Однако появляется «умник», считающий, что «неплохо бы во всем разобраться». И начинается настоящая драма, где каждый сталкивается с собственными сомнениями и моральными выборами.