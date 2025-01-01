Спектакль 12 разгневанных мужчин

Драматург Реджинальд Роуз первым заглянул в комнату, где совещаются присяжные перед вынесением приговора. Молодой человек обвиняется в убийстве, и все факты следствия подтверждают его вину. Только суд присяжных может окончательно утвердить смертную казнь.
Запертые в комнате после суда 12 присяжных решают судьбу человека. Они еще не знают, что для них самих эта комната станет не то чистилищем, не то преддверием Страшного суда.
Все присяжные готовы согласиться с вердиктом «виновен» и отправить подсудимого на тот свет. Однако появляется «умник», считающий, что «неплохо бы во всем разобраться». И начинается настоящая драма, где каждый сталкивается с собственными сомнениями и моральными выборами.