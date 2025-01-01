Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
12 разгневанных мужчин
Билеты от 900₽
Киноафиша 12 разгневанных мужчин

Спектакль 12 разгневанных мужчин

Постановка
Новый драматический театр 12+
Продолжительность 2 часа 5 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Судебная драма 

Драматург Реджинальд Роуз первым заглянул в комнату, где совещаются присяжные перед вынесением приговора. Молодой человек обвиняется в убийстве, и все факты следствия подтверждают его вину. Только суд присяжных может окончательно утвердить смертную казнь.

Судьба человека и присяжных

Запертые в комнате после суда 12 присяжных решают судьбу человека. Они еще не знают, что для них самих эта комната станет не то чистилищем, не то преддверием Страшного суда.

Противоречия и драма

Все присяжные готовы согласиться с вердиктом «виновен» и отправить подсудимого на тот свет. Однако появляется «умник», считающий, что «неплохо бы во всем разобраться». И начинается настоящая драма, где каждый сталкивается с собственными сомнениями и моральными выборами.

Режиссер
Вячеслав Долгачев
В ролях
Алексей Красовский
Алексей Красовский
Дмитрий Шиляев
Дмитрий Светус
Олег Бурыгин
Роман Бреев

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Новый драматический театр Москва, Проходчиков, 2
19:00 от 900 ₽

В ближайшие дни

Бешеные деньги
16+
Комедия
Бешеные деньги
12 августа в 19:30 Театр комедии. Основная сцена
от 1500 ₽
Садко и Царевна морская
6+
Мюзикл Драма Детский
Садко и Царевна морская
13 сентября в 12:00 Поколение
от 500 ₽
Однажды
18+
Драма
Однажды
22 ноября в 19:00 Театр на Трубной
от 2500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше