Портрет поколения победителей. Спектакль

До войны нашу страну называли самой читающей в мире. В годы Великой Отечественной войны она стала самой пишущей. За четыре года конфликта почтальоны доставили адресатам более десяти миллиардов писем. Если бы все эти письма, как бумажные птицы, поднялись в небо, в нем не осталось бы просвета.

Многие из этих писем хранятся в Музее обороны и блокады Ленинграда. Создатели спектакля «Письма из войны» обратились к этому архиву и решили поделиться с нами историей двенадцати писем двух ленинградцев, написанных в последний год войны.

История любви на фоне войны

Ольга Михайлова и Глеб Радзиевский воевали на разных фронтах. Но в своих письмах друг к другу, под пулями и обстрелами, в голоде и сражениях, они объединялись силой настоящей любви. Мать Глеба ждала его возвращения, веря, что после войны Ольга и Глеб поженятся и «жизнь будет! Она бесконечна…»

Зрители, пришедшие на спектакль, смогут познакомиться с героями и узнать, как продолжилась их история после войны. В отличие от бумажных писем, которые писали друг другу раньше, современные сообщения могут мгновенно прилететь в любую точку мира, но зачастую не достигают самого главного – наших сердец.

Эти письма – не просто частная переписка. Каждое из них – портрет поколения победителей. «В этих письмах переданы чувства, понятные и близкие каждому сегодня. Это спектакль о любви и надежде, которая помогала выстоять в нечеловеческих условиях, верить и жить», – говорит режиссер Валентина Коровникова.

В спектакле также звучат песни Булата Окуджавы и Юрия Визбора, стихотворения знаменитых советских поэтов, что добавляет дополнительный эмоциональный слой к представленному материалу.

