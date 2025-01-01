Спектакль 12 новелл о любви

Современное театральное прочтение чеховских текстов

Этот спектакль — попытка увидеть чеховские тексты, как если бы они были написаны сегодня, автором, который хорошо знает нас. В нем — попытка провести некую «хирургию» чеховских персонажей и посмотреть, что изменилось внутри нас за последние сто лет.

Жизненные зарисовки о любви

«Двенадцать новелл о любви» — это жизненные зарисовки, в которых можно угадать как героев пьес Чехова, так и персонажей, которые часто встречаются в нашей сегодняшней жизни.

Анатомия отношений

Это «анатомия отношений», где любовь соседствует с ревностью, предательством и прочими человеческими проявлениями.