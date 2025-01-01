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12 новелл о любви
Билеты от 1500₽
Киноафиша 12 новелл о любви

Спектакль 12 новелл о любви

Постановка
Новый драматический театр 16+
Продолжительность 2 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Современное театральное прочтение чеховских текстов

Этот спектакль — попытка увидеть чеховские тексты, как если бы они были написаны сегодня, автором, который хорошо знает нас. В нем — попытка провести некую «хирургию» чеховских персонажей и посмотреть, что изменилось внутри нас за последние сто лет.

Жизненные зарисовки о любви

«Двенадцать новелл о любви» — это жизненные зарисовки, в которых можно угадать как героев пьес Чехова, так и персонажей, которые часто встречаются в нашей сегодняшней жизни.

Анатомия отношений

Это «анатомия отношений», где любовь соседствует с ревностью, предательством и прочими человеческими проявлениями.

Режиссер
Вячеслав Долгачев
В ролях
Борис Шильманский
Наталья Мехия
Сергей Моисеев
Евгений Рубин
Алексей Спирин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 сентября
Новый драматический театр Москва, Проходчиков, 2
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

12 новелл о любви

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