Спектакль 12 мюзиклов

Музыкальное путешествие по миру мюзиклов

«12 мюзиклов» — это яркое и динамичное шоу, в котором звезды российских мюзиклов предстанут перед зрителями в лучших образах. Наполненное музыкой, ставшей классикой жанра, оно превращается в удивительное музыкальное путешествие по страницам самых популярных мировых мюзиклов.

Перевоплощения и безупречное исполнение

Любимые артисты, мастерски перевоплощаясь из одного образа в другой, порадуют зрителей не только безупречным вокалом, но и отточенной пластикой. Каждое выступление — это настоящее искусство перевоплощений и музыкального мастерства.

Шикарные костюмы и акробатика

Шоу сопровождается эффектными акробатическими номерами и шикарными костюмами, которые в сочетании с видеоинсталляциями меняют декорации, позволяя зрителям легко перемещаться между различными локациями. От подземелья парижской оперы — до улиц Чикаго, а затем и в «танцующий Болливуд»!

Звезды мировых и российских мюзиклов

В шоу принимают участие артисты, которые блистали в международных постановках таких культовых мюзиклов, как «Metro», «Notre Dame de Paris», «Romeo & Juliette», «Chicago», «Cats», «Mamma Mia», «Zorro», «Tanze der Vampiere», «The Sound of Music». Также в шоу можно увидеть звезд, которые участвовали в российских оригинальных мюзиклах, таких как «Норд Ост», «12 стульев», «Алые паруса», «Монте Кристо», «Граф Орлов», «Тодд» и других.