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12 мюзиклов
Билеты от 900₽
Киноафиша 12 мюзиклов

Спектакль 12 мюзиклов

Представление, составленное из фрагментов двенадцати популярных мюзиклов 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие по миру мюзиклов

«12 мюзиклов» — это яркое и динамичное шоу, в котором звезды российских мюзиклов предстанут перед зрителями в лучших образах. Наполненное музыкой, ставшей классикой жанра, оно превращается в удивительное музыкальное путешествие по страницам самых популярных мировых мюзиклов.

Перевоплощения и безупречное исполнение
Любимые артисты, мастерски перевоплощаясь из одного образа в другой, порадуют зрителей не только безупречным вокалом, но и отточенной пластикой. Каждое выступление — это настоящее искусство перевоплощений и музыкального мастерства.

Шикарные костюмы и акробатика
Шоу сопровождается эффектными акробатическими номерами и шикарными костюмами, которые в сочетании с видеоинсталляциями меняют декорации, позволяя зрителям легко перемещаться между различными локациями. От подземелья парижской оперы — до улиц Чикаго, а затем и в «танцующий Болливуд»!

Звезды мировых и российских мюзиклов
В шоу принимают участие артисты, которые блистали в международных постановках таких культовых мюзиклов, как «Metro», «Notre Dame de Paris», «Romeo & Juliette», «Chicago», «Cats», «Mamma Mia», «Zorro», «Tanze der Vampiere», «The Sound of Music». Также в шоу можно увидеть звезд, которые участвовали в российских оригинальных мюзиклах, таких как «Норд Ост», «12 стульев», «Алые паруса», «Монте Кристо», «Граф Орлов», «Тодд» и других.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 ноября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 900 ₽

В других городах

Казань, 19 ноября
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
18:30 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Душечка
12+
Драма
Душечка
27 августа в 19:00 У Никитских ворот
от 750 ₽
Девчата
12+
Мюзикл
Девчата
12 октября в 19:00 Театр на Мельникова
от 600 ₽
Квартетник
18+
Творческий вечер
Квартетник
26 октября в 19:00 ДК им. Зуева
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