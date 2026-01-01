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Спектакль 12 месяцев

Постановка
Кабаре Шум 18+
Возраст 18+

О спектакле

Новый театральный проект от «Кабаре ШУМ» и «Паша читает»

Театральные зрители, готовьтесь к увлекательному эксперименту! «Кабаре ШУМ» в сотрудничестве с проектом «Паша читает» запускают уникальную инициативу — совместный театральный проект, который будет радовать поклонников искусства в течение всего года.

Что нас ждет?

Каждый месяц актер и режиссер Павел Михайлов представит новую премьеру в стенах «ШУМа». Но есть одна важная особенность: тексты и авторов для этих спектаклей выберут сами зрители! Процесс будет проходить через голосование в социальных сетях, что сделает каждую премьеру по-настоящему уникальной и народной.

Как это работает?

Зрители смогут выбирать как конкретных авторов — от философских произведений до беллетристики, так и направления — например, хайку или частушки. Это открывает широкие возможности для креативности и позволяет каждому участнику внести свой вклад в театральный процесс.

Не упустите шанс!

Не упустите шанс стать частью этого захватывающего театрального эксперимента. Следите за обновлениями в социальных сетях «ШУМа» и участвуйте в выборе авторов и текстов для будущих спектаклей!

Театр — это не только сцена, но и ваша возможность влиять на искусство. Присоединяйтесь к «Кабаре ШУМ» и создавайте театр вместе!

В ролях
Павел Михайлов
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