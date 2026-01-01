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Киноафиша 12 месяцев

Спектакль 12 месяцев

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Режиссер Евгений Зимин
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О спектакле

Новогодняя музыкальная сказка «12 месяцев»

Приглашаем вас на волшебную музыкальную сказку «12 месяцев» по мотивам одноименной пьесы С. Маршака. Это новогоднее представление — настоящая феерия, которая сочетает в себе магию фэнтези и очарование любимой сказки.

Чудеса на сцене

В этой сказке возможно все: наступление 32 декабря, распускание подснежников зимой и встреча с самыми настоящими 12 месяцами в зимнем лесу. На сцене Концертного зала Отеля «Санкт-Петербург» в период новогодних каникул чудеса становятся реальностью!

Встреча с хранителями времен года

Юные зрители встретятся с мудрыми хранителями времен года — братьями месяцами, которые научат героев сказки, что жажда власти и наживы бессильны перед силами добра. Только человек с добрым сердцем достоин настоящего чуда!

Восхитительная атмосфера

Спектакль обещает завораживающую атмосферу новогодней сказки с прекрасной музыкой, красочными декорациями и костюмами. Умные режиссерские находки и спецэффекты создадут незабываемое зрелище.

Веселая театрализованная интермедия

Перед спектаклем детей ждет веселая театрализованная интермедия с участием сказочных героев. Участники смогут поучаствовать в новогодних загадках, песнях, танцах, конкурсах и хороводах вокруг елки. А в завершение — зажигательная новогодняя дискотека!

Приходите всей семьей и погружайтесь в атмосферу праздника! Музыкальная сказка «12 месяцев» подарит вам новогоднее настроение на долгое время!

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