12 месяцев
Киноафиша 12 месяцев

Спектакль 12 месяцев

Постановка
Шум 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля «12 месяцев»: Открытие сезона экспериментов

Совместно с проектом «Паша читает» актер и режиссер Павел Михайлов запускает уникальный цикл спектаклей «12 месяцев». Главное отличие этого проекта — каждая премьера будет проходить раз в месяц, предоставляя зрителям возможность влиять на выбор текстов и авторов.

Формат и концепция

В рамках «12 месяцев» Павел Михайлов будет представлять новые спектакли, основываясь на предпочтениях зрителей, которые смогут голосовать в Telegram-канале ШУМ. Каждый спектакль получит номер — «Опыт №1», «Опыт №2» и так далее, что подчеркивает идею постоянного поиска и экспериментирования.

Актуальная тема

На этот раз зрители станут свидетелями спектакля, посвященного современной русской поэзии. Такие темы позволяют экспериментировать с формой и содержанием, открывая новые горизонты как для актеров, так и для публики.

Как стать частью проекта

Чтобы участвовать в выборе авторов и текстов, просто присоединяйтесь к Telegram-каналу ШУМ. Ваше мнение поможет сформировать уникальную театральную программу, которая будет удивлять и вдохновлять на протяжении всего года.

Не упустите возможность стать частью захватывающего театрального эксперимента и увидеть, как современные слова обретают новую жизнь на сцене!

В ролях
Павел Михайлов

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 27 августа
Шум Санкт-Петербург, Маяковского, 52
19:00 от 1000 ₽ 21:00 от 1000 ₽

