Смех в Большом городе

Представляем премьерную постановку «Театра на Цветном» – «12 клоунов в поисках счастья»! Это шоу нового формата с глубоким смыслом и дерзким юмором от мощной креативной команды, и оно про нас самих, жителей мегаполиса, которые ищут то, что по-настоящему согреет их сердца. Таких клоунов – модных, ярких, актуальных - вы ещё не видели!

Центральный персонаж

Центральный персонаж спектакля Макс – человек, без которого мы уже не представляем свою жизнь. У него рыжая копна волос и курьерский рюкзак за спиной. Макс – исполнительный инфантил и наивный мечтатель. Неуклюжий и одновременно ловкий, он – набор психологических и телесных парадоксов. Никакая другая работа, кроме курьерской, ему не светит, и он ей дорожит. Наш курьер – немного трус, но при этом очень упорный: он усердно работает, чтобы накопить на билет и уехать в долгожданный отпуск.

Процесс поиска счастья

Для осуществления своей мечты Макс будет пытаться доставить все посылки жителям ультрасовременного ЖК «Счастье!» вовремя и получить все «звёздочки», попадая в щекотливые, а иногда и абсурдные ситуации. Только так Макс сможет наконец-то махнуть на море и стать абсолютно счастливым. В героях этой смешной и грустной истории, созданной профессионалами жанра, мастерами юмора и обладателями «Золотой маски», легко можно узнать себя или кого-то из наших с вами знакомых: шопоголика, подкаблучника, карьеристку, влюбленного в себя фитнес-тренера, уставшую от жизни светскую львицу или пранкера.

Жанр и концепция

Двигаясь в динамичном ритме ЖК «Счастье!», клоуны-мечтатели хотят, чтобы их истинные желания исполнились. «12 клоунов в поисках счастья» – постановка о поисках своего внутреннего ребёнка и силе исцеляющего добра, микс клоунады, комедийного шоу и арт-терапии: ведь именно смех всегда творит чудеса.

Творческая команда