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12 апостолов. В гостях у Петрушки
Киноафиша 12 апостолов. В гостях у Петрушки

Спектакль 12 апостолов. В гостях у Петрушки

6+
Продолжительность 50 минут
Возраст 6+

О спектакле

«12 апостолов»: волшебство кукольного театра для детей

Москонцерт приглашает на детское представление «12 апостолов» уникального фольклорного ансамбля «Петрушка». Этот коллектив, созданный в Москве более 30 лет назад, замечательно сохраняет и продолжает традиции народного театра для детей, корни которых уходят в старинные балаганные представления.

Сюжет и стилистика спектакля

Спектакль «12 апостолов» — это детская интерпретация евангельской истории о ближайших учениках Христа, представляемая через притчи и чудеса. В исполнении ансамбля звучат духовные стихи и народные песнопения, сопровождаемые игрой на лире и щипковых гуслях.

Яркие метровые куклы оживляют истории о жизни Спасителя, демонстрируя различные режиссерские подходы, включая театр теней — одну из древнейших театральных традиций, пришедшую в Россию с Востока.

Мастер-класс после спектакля

После представления зрителей ждет особенный сюрприз — мастер-класс по изготовлению «пальчиковой куколки-оберега», что позволит детям не только насладиться искусством, но и попробовать себя в роли художников и кукловодов.

О ансамбле

Фольклорный ансамбль «Петрушка» — это не только талантливые исполнители, но и хранители традиций. Художественный руководитель Татьяна Чунакова, вместе с кукольницами и певицами, такими как Алевтина Попова, создает атмосферу веселья и познания для юной аудитории.

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