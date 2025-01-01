11-й Байк-Фестиваль «Медвежья поляна» в Сочи

Не пропустите главное мотособытие года в Сочи! Байк-Фестиваль «Медвежья поляна» обещает два дня незабываемых впечатлений: свободы, рёва моторов и живой музыки в горах.

Даты и место проведения

25 и 26 июля 2025, Курорт «Газпром Поляна» в Сочи. Начало в 16:00

Программа фестиваля

🎸 Живые выступления рок-групп

🔥 Шоу-программа и тематические конкурсы

🍖 Зоны еды, бар и лаунж

🎁 Сувениры и байкерский мерч

Участники

На сцене фестиваля выступят известные группы, среди которых:

Джокер

Лабуград

ШЕДУ

The Soul

ORION

Culturo band

и другие.

📞 Для получения дополнительной информации звоните: +7 (918) 141-89-89

📲 Также вы можете связаться с нами через Telegram: @motopolyana

Приготовьтесь к незабываемым моментам на Байк-Фестивале «Медвежья поляна»! Ждем вас в Сочи!