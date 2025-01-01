11-й Байк-Фестиваль «Медвежья поляна»

Не пропустите главное мотособытие года в Сочи! Байк-Фестиваль «Медвежья поляна» обещает два дня незабываемых впечатлений: свободы, рёва моторов и живой музыки в горах.
25 и 26 июля 2025, Курорт «Газпром Поляна» в Сочи. Начало в 16:00
На сцене фестиваля выступят известные группы, среди которых:
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Приготовьтесь к незабываемым моментам на Байк-Фестивале «Медвежья поляна»! Ждем вас в Сочи!