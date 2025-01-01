Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
11-й Байк-Фестиваль «Медвежья поляна»
Киноафиша 11-й Байк-Фестиваль «Медвежья поляна»

11-й Байк-Фестиваль «Медвежья поляна»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

11-й Байк-Фестиваль «Медвежья поляна» в Сочи

Не пропустите главное мотособытие года в Сочи! Байк-Фестиваль «Медвежья поляна» обещает два дня незабываемых впечатлений: свободы, рёва моторов и живой музыки в горах.

Даты и место проведения

25 и 26 июля 2025, Курорт «Газпром Поляна» в Сочи. Начало в 16:00

Программа фестиваля

  • 🎸 Живые выступления рок-групп
  • 🔥 Шоу-программа и тематические конкурсы
  • 🍖 Зоны еды, бар и лаунж
  • 🎁 Сувениры и байкерский мерч

Участники

На сцене фестиваля выступят известные группы, среди которых:

  • Джокер
  • Лабуград
  • ШЕДУ
  • The Soul
  • ORION
  • Culturo band
  • и другие.

📞 Для получения дополнительной информации звоните: +7 (918) 141-89-89

📲 Также вы можете связаться с нами через Telegram: @motopolyana

Приготовьтесь к незабываемым моментам на Байк-Фестивале «Медвежья поляна»! Ждем вас в Сочи!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 25 июля
Alpika Apres Ski Сочи, пос. Эсто-Садок, Олимпийская, 24
16:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Джазовые вечеринки на теплоходе Дагомыс
6+
Джаз
Джазовые вечеринки на теплоходе Дагомыс
15 августа в 22:00 Теплоход «Дагомыс»
от 3500 ₽
Мераб Амзоев
12+
Поп
Мераб Амзоев
15 августа в 20:00 Зеленый театр
от 1500 ₽
Звери
12+
Рок
Звери
4 августа в 20:00 Ледовый дворец спорта «Айсберг»
от 2000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше