Спектакль 104 страницы про любовь

Новый взгляд на классическую историю любви

В Молодёжном театре ожидается долгожданная премьера спектакля Ярослава Жевнерова «104 страницы про любовь». Этот проект стал результатом Театральной лаборатории «Ещё раз про любовь», которая проходила под руководством О. С. Лоевского. По итогам зрительского голосования, именно этот эскиз получил наибольшую поддержку для дальнейшей доработки.

Классика, которую приятно переосмыслять

Пьеса «104 страницы про любовь» была написана в 1964 году. В 1968 году зрители могли увидеть ее адаптацию на экране в одноименном фильме, который стал частью золотого фонда отечественного кинематографа. История рассказывает о любви бортпроводницы Наташи и физика Электрона, их чувствах и переживаниях, завершающихся неожиданным финалом.

Чувственная атмосфера 1960-х годов

В спектакле переданы неповторимые черты наивной, но искренней любви, характеристичные для 1960-х годов. Молодёжный театр предлагает зрителям окунуться в ту эпоху и заново осмыслить знакомый сюжет, благодаря чему даже давние поклонники советского кино смогут увидеть его под новым углом.

Не упустите возможность стать частью этой уникальной постановки, которая обещает затронуть самые глубокие струны ваших чувств.