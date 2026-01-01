Оповещения от Киноафиши
104 страницы про любовь
Киноафиша 104 страницы про любовь

Спектакль 104 страницы про любовь

Постановка
Ростовский молодежный театр 16+
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Возраст 16+

О спектакле

Новый взгляд на классическую историю любви

В Молодёжном театре ожидается долгожданная премьера спектакля Ярослава Жевнерова «104 страницы про любовь». Этот проект стал результатом Театральной лаборатории «Ещё раз про любовь», которая проходила под руководством О. С. Лоевского. По итогам зрительского голосования, именно этот эскиз получил наибольшую поддержку для дальнейшей доработки.

Классика, которую приятно переосмыслять

Пьеса «104 страницы про любовь» была написана в 1964 году. В 1968 году зрители могли увидеть ее адаптацию на экране в одноименном фильме, который стал частью золотого фонда отечественного кинематографа. История рассказывает о любви бортпроводницы Наташи и физика Электрона, их чувствах и переживаниях, завершающихся неожиданным финалом.

Чувственная атмосфера 1960-х годов

В спектакле переданы неповторимые черты наивной, но искренней любви, характеристичные для 1960-х годов. Молодёжный театр предлагает зрителям окунуться в ту эпоху и заново осмыслить знакомый сюжет, благодаря чему даже давние поклонники советского кино смогут увидеть его под новым углом.

Не упустите возможность стать частью этой уникальной постановки, которая обещает затронуть самые глубокие струны ваших чувств.

Купить билет на спектакль 104 страницы про любовь

Март
Апрель
25 марта среда
19:00
Ростовский молодежный театр Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 3
от 900 ₽
8 апреля среда
19:00
Ростовский молодежный театр Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 3
от 1350 ₽

