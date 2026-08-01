1000 и одна ночь

Опера-сказка: волшебство звучания

Приглашаем вас на уникальный концерт, где будут исполняться арии из знаменитых опер-сказок. Словно из волшебной книги, звуки классической музыки перенесут вас в мир фантазий и чудес. В этот вечер в исполнении солисток Свердловской государственной филармонии вы услышите не только известные произведения, но и создадите атмосферу волшебства.

Что вас ждет

В программе концерта: арии из таких произведений, как Снегурочка , Садко , Сказка о царе Салтане , Волшебная флейта , Иоланта , Снежная королева , Морозко , Руслан и Людмила , Русалка и Золотой петушок . Эти оперы погружают зрителей в мир фольклора и мифологии, создавая неповторимый музыкальный опыт.

Исполнители

На сцене выступят:

Елена Григорьева (сопрано)

Елена Сидоренко (меццо-сопрано)

Светлана Перевалова (сопрано)

Марина Курлапова (фортепиано)

Михаил Курлапов (скрипка)

Елена Белых (ведущая)

Обратите внимание

В случае непогоды администрация детской филармонии оставляет за собой право перенести концерт в зал им. М.И. Павермана. Следите за обновлениями и не упустите шанс стать частью этого музыкального события!