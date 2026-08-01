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1000 и одна ночь
Киноафиша 1000 и одна ночь

1000 и одна ночь

6+
Возраст 6+

О концерте

Опера-сказка: волшебство звучания

Приглашаем вас на уникальный концерт, где будут исполняться арии из знаменитых опер-сказок. Словно из волшебной книги, звуки классической музыки перенесут вас в мир фантазий и чудес. В этот вечер в исполнении солисток Свердловской государственной филармонии вы услышите не только известные произведения, но и создадите атмосферу волшебства.

Что вас ждет

В программе концерта: арии из таких произведений, как Снегурочка, Садко, Сказка о царе Салтане, Волшебная флейта, Иоланта, Снежная королева, Морозко, Руслан и Людмила, Русалка и Золотой петушок. Эти оперы погружают зрителей в мир фольклора и мифологии, создавая неповторимый музыкальный опыт.

Исполнители

На сцене выступят:

  • Елена Григорьева (сопрано)
  • Елена Сидоренко (меццо-сопрано)
  • Светлана Перевалова (сопрано)
  • Марина Курлапова (фортепиано)
  • Михаил Курлапов (скрипка)
  • Елена Белых (ведущая)

Обратите внимание

В случае непогоды администрация детской филармонии оставляет за собой право перенести концерт в зал им. М.И. Павермана. Следите за обновлениями и не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт 1000 и одна ночь

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В других городах
Август
24 августа понедельник
19:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 1500 ₽
20:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
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