1000 и одна ночь

Приглашаем вас на уникальный концерт, где будут исполняться арии из знаменитых опер-сказок. Словно из волшебной книги, звуки классической музыки перенесут вас в мир фантазий и чудес. В этот вечер в исполнении солисток Свердловской государственной филармонии вы услышите не только известные произведения, но и создадите атмосферу волшебства.
В программе концерта: арии из таких произведений, как Снегурочка, Садко, Сказка о царе Салтане, Волшебная флейта, Иоланта, Снежная королева, Морозко, Руслан и Людмила, Русалка и Золотой петушок. Эти оперы погружают зрителей в мир фольклора и мифологии, создавая неповторимый музыкальный опыт.
На сцене выступят:
В случае непогоды администрация детской филармонии оставляет за собой право перенести концерт в зал им. М.И. Павермана. Следите за обновлениями и не упустите шанс стать частью этого музыкального события!