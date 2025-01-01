Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
1000 дней Анны Болейн
Киноафиша 1000 дней Анны Болейн

Спектакль 1000 дней Анны Болейн

Постановка
Семьянюки 16+
Продолжительность 3 часа
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Любовные страсти, глубокие чувства, дворцовые тайны в спектакле «1000 дней Анны Болейн»

Любовные страсти, глубокие чувства и дворцовые тайны — все это в спектакле «1000 дней Анны». В основе сюжета лежат реальные исторические персонажи средневековой Англии: король Генрих VIII и его вторая жена Анна Болейн. Постановка представлена в современной интерпретации, сохраняя при этом дух классической драмы.

Личности за короной

Короли и королевы — это не только символы власти, но и обычные люди со своими слабостями и чувствами. Власть часто становится испытанием для души. Спектакль поднимает важные вопросы: как понять, был ли король великим? Историки могут лишь догадываться, но «1000 дней Анны» предлагает зрителям взглянуть на Генриха VIII как на человека, а не только как на коронованную особу.

Поэтическая форма

Автор пьесы, Максуэл Андерсон, использует стиль blank verse, что подразумевает стихотворную форму без рифмы. Это создает особую атмосферу на сцене, придавая действию упорядоченность и стройность. Спектакль станет настоящим открытием для любителей поэзии и классического театра.

Заключение

«1000 дней Анны» — это не просто историческая драма, а глубокое исследование человеческой природы и эмоциональных конфликтов. Не упустите возможность увидеть эту постановку и приоткрыть завесу дворцовых тайн.

Режиссер
Лариса Макарова
В ролях
Елена Сексте
Рустам Слащинин
Юрий Агейкин
Антон Успенский
Лана Аева

Фотографии

1000 дней Анны Болейн 1000 дней Анны Болейн 1000 дней Анны Болейн 1000 дней Анны Болейн 1000 дней Анны Болейн 1000 дней Анны Болейн 1000 дней Анны Болейн 1000 дней Анны Болейн 1000 дней Анны Болейн 1000 дней Анны Болейн 1000 дней Анны Болейн 1000 дней Анны Болейн 1000 дней Анны Болейн
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше