«100 лет джаза» на летней крыше: концерт-путешествие от регтайма 30-40-х до современности

Вечер джаза на крыше Novotel

Этим летом Roofevents приглашает вас на уникальный джазовый концерт под открытым небом, который перенесет вас в атмосферу классического голливудского кино. Закат, окутывающий небоскребы, роковые красотки в вечерних платьях и джентльмены в смокингах создадут незабываемую картину. Официанты будут предлагать вам коктейли, а в воздухе будет звучать живой джаз — кокетливый и страстный, как в старых фильмах.

История джаза на языке музыки

На этом концерте легендарный оркестр Cool Groove Small Band расскажет историю джаза через музыку. Вас ждет путешествие по эпохам и стилям: от утончённого регтайма 30-х до искромётного джаз-рока, блюза и фанка. Вы услышите хиты таких мастеров, как Луи Армстронг, Фрэнк Синатра, Бенни Гудмен и Джон Колтрейн, которые оживут на ваших глазах.

Не забывайте про атмосферу!

На открытой панорамной крыше с головокружительным видом на Сити вы сможете насладиться не только музыкой, но и атмосферой джаза, которая пронизывает каждую мелодию. Будьте готовы к целому вихрю чувств и эмоций, которые подарит вам эта вечеринка.

Профессиональный ансамбль

Cool Groove Small Band — это один из лучших джазовых ансамблей страны. В его составе 7 профессиональных музыкантов, возглавляемых талантливым тромбонистом и аранжировщиком Юрием Ковешниковым. Уникальный состав и мощный грув обеспечат вам незабываемые впечатления от живого исполнения, охватывающего стили от классики до джаз-фанка и гранжа.

Подготовьтесь к музыкальному путешествию!

Не упустите возможность взять бокал с любимым коктейлем и погрузиться в музыкальное путешествие по всему минувшему столетию. Регтайм сменяется свингом, а затем следуют ритмы модального джаза и авторские аранжировки легендарных композиций. Вы улыбнетесь, услышав знакомую мелодию в новом, свежем звучании. Это не просто «ретро», это живая, пульсирующая энергия джаза!