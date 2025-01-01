Выставка избранных произведений в Центральном доме работников искусств

С 1 по 10 октября в Московском Академическом художественном училище памяти 1905 года пройдет выставка избранных произведений преподавателей и выпускников. Открытие выставки состоится 1 октября в 18:00.

Часы работы выставки

Выставка будет открыта для посещения ежедневно с 12:00 до 21:00. Это отличная возможность увидеть творчество талантливых художников и погрузиться в мир искусства.

Об особенностях выставки

На выставке будут представлены работы, отражающие разнообразие стилей и техник, используемых в современном искусстве. Посетители смогут ознакомиться с творчеством как новых, так и уже известных авторов. Это мероприятие не только обогащает культурную жизнь города, но и поддерживает молодых художников.

Поспешите посетить выставку и открыть для себя новые грани искусства!