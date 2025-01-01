Меню
100 лет — 100 имен
Билеты от 100₽
100 лет — 100 имен

100 лет — 100 имен

16+
Возраст 16+
Билеты от 100₽

О концерте/спектакле

Выставка избранных произведений в Центральном доме работников искусств

С 1 по 10 октября в Московском Академическом художественном училище памяти 1905 года пройдет выставка избранных произведений преподавателей и выпускников. Открытие выставки состоится 1 октября в 18:00.

Часы работы выставки

Выставка будет открыта для посещения ежедневно с 12:00 до 21:00. Это отличная возможность увидеть творчество талантливых художников и погрузиться в мир искусства.

Об особенностях выставки

На выставке будут представлены работы, отражающие разнообразие стилей и техник, используемых в современном искусстве. Посетители смогут ознакомиться с творчеством как новых, так и уже известных авторов. Это мероприятие не только обогащает культурную жизнь города, но и поддерживает молодых художников.

Поспешите посетить выставку и открыть для себя новые грани искусства!

Купить билет на выставка 100 лет — 100 имен

Октябрь
1 октября среда
18:00
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 100 ₽
2 октября четверг
18:00
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 100 ₽
3 октября пятница
18:00
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 100 ₽
4 октября суббота
18:00
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 100 ₽
5 октября воскресенье
18:00
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 100 ₽
6 октября понедельник
18:00
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 100 ₽
7 октября вторник
18:00
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 100 ₽
8 октября среда
18:00
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 100 ₽
9 октября четверг
18:00
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 100 ₽

