Горячие ритмы эпохи джаза

Выступления 100% Jazz Band переносят в атмосферу клубной Америки середины XX века. Это вечер, наполненный энергией золотой эры джаза, где каждое исполнение оживляет дух легендарных исполнителей.

На сцене блистает Стефания Дамоцидус — талантливая певица с греческо-российскими корнями, чьё имя уже стало известным в джазовой среде. Её сопровождением станет команда опытных московских музыкантов.

В программе:

Самые зажигательные хиты, некогда исполненные Ella Fitzgerald, Ray Charles, Doris Day, Nina Simone, Frank Sinatra и другими легендами.

Погрузитесь в музыку, которая объединяет поколения и наполняет сердце страстью, свободой и ритмом!