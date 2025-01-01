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100% Jazz Band
Билеты от 1000₽
Киноафиша 100% Jazz Band

100% Jazz Band

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Горячие ритмы эпохи джаза

Выступления 100% Jazz Band переносят в атмосферу клубной Америки середины XX века. Это вечер, наполненный энергией золотой эры джаза, где каждое исполнение оживляет дух легендарных исполнителей.

На сцене блистает Стефания Дамоцидус — талантливая певица с греческо-российскими корнями, чьё имя уже стало известным в джазовой среде. Её сопровождением станет команда опытных московских музыкантов.

В программе:
Самые зажигательные хиты, некогда исполненные Ella Fitzgerald, Ray Charles, Doris Day, Nina Simone, Frank Sinatra и другими легендами.

Погрузитесь в музыку, которая объединяет поколения и наполняет сердце страстью, свободой и ритмом!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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