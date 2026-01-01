Оповещения от Киноафиши
100% Jazz Band & Стефания Дамоциди
Билеты от 1500₽
12+
Возраст 12+
О концерте

Загляните в мир классического джаза

В клубе Алексея Козлова на сцене «Unplugged» в Москве выступят коллектив «100% Jazz Band» и вокалистка Стефания Дамоциди. «100% Jazz Band» специализируется на исполнении джазовой музыки в духе американских клубов середины XX века. Зрителям предложат каверы на песни таких легенд жанра, как Элла Фицджеральд, Рэй Чарльз и многих других.

Концерт обещает быть настоящим праздником для любителей джаза, с акцентом на эпоху 30–50-х годов прошлого века. Этот период известен своими яркими музыкальными традициями и разнообразием стилей, что делает мероприятие особенно привлекательным.

Классика джаза в современных интерпретациях

Проект «100% Jazz Band» представляет собой настоящее воплощение великолепия классического джаза. Зрителей ждет утончённая атмосфера светских салонов, завораживающее звучание и изысканные соло. В программе — знакомые и любимые хиты из репертуара знаменитостей, таких как Фрэнк Сината, Мэрилин Монро, Сара Вон и Луи Прима. Также знатоки жанра смогут открыть для себя редкие жемчужины джазовой классики.

Чарующий голос Стефании Дамоциди

Особой изюминкой концерта станет нежный и загадочный голос Стефании Дамоциди, которая привнесет в выступление свои греческие корни. Ее вокал добавит неповторимый штрих в звучание «100% Jazz Band», создавая атмосферу, которую не стоит упускать.

Не пропустите уникальную возможность насладиться лучшими традициями джаза в исполнении талантливых музыкантов. Приходите в клуб Алексея Козлова и откройте для себя магию музыки золотой эры!

Март
6 марта пятница
21:00
Клуб Алексея Козлова. Unplugged Москва, Мясницкая, 15, вход через Lion's Head Pub
от 1500 ₽

