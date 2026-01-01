Оповещения от Киноафиши
100 арий и романсов П. И. Чайковского. Лучшее. Концерт № 3
6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт «100 арий и романсов П. И. Чайковского. Лучшее» в казанской филармонии

«100 арий и романсов П. И. Чайковского. Лучшее» — это уникальный концерт, посвящённый произведениям великого композитора. Организует его Филармонический музыкально-литературный лекторий под руководством народного артиста Татарстана Владимира Васильева.

Музыкальные шедевры Чайковского

На концерте прозвучат как редкие произведения, так и известные арии из опер «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Иоланта». Артисты будут выступать без микрофонов, что создаёт особую атмосферу, позволяя зрителям насладиться чистым и свободным звучанием голосов.

Для любителей классической музыки

Событие будет интересно всем поклонникам классической и инструментальной музыки. Это возможность услышать шедевры, погружаясь в мир эмоций и чувств, который смог создать П. И. Чайковский.

Апрель
15 апреля среда
18:30
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
от 500 ₽

