100 арий и романсов П. И. Чайковского. Лучшее. Концерт № 3

Концерт «100 арий и романсов П. И. Чайковского. Лучшее» в казанской филармонии

«100 арий и романсов П. И. Чайковского. Лучшее» — это уникальный концерт, посвящённый произведениям великого композитора. Организует его Филармонический музыкально-литературный лекторий под руководством народного артиста Татарстана Владимира Васильева.

Музыкальные шедевры Чайковского

На концерте прозвучат как редкие произведения, так и известные арии из опер «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Иоланта». Артисты будут выступать без микрофонов, что создаёт особую атмосферу, позволяя зрителям насладиться чистым и свободным звучанием голосов.

Для любителей классической музыки

Событие будет интересно всем поклонникам классической и инструментальной музыки. Это возможность услышать шедевры, погружаясь в мир эмоций и чувств, который смог создать П. И. Чайковский.