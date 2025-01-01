10 лет группе: Биртман

Грандиозный концерт группы «Биртман» в Нижнем Новгороде

В Milo Concert Hall пройдет незабываемый концерт коллектива «Биртман», посвященный 10-летию группы. Этот вечер станет настоящим праздником для поклонников, так как в программе — как шлягеры ранних альбомов, так и новые хиты.

Празднование 10-летия

Группа «Биртман» за годы своего существования завоевала сердца миллионов фанатов. Концерт под названием «10 лет группе» обещает стать не только музыкальным событием, но и настоящим шоу. Зрители смогут окунуться в атмосферу, наполненную воспоминаниями и яркими эмоциями.

Что услышит зритель?

На концерте будут исполнены самые популярные песни, которые стали настоящими хитами. Не упустите шанс спеть вместе с любимыми исполнителями! Как утверждают участники группы: «Не повторится такое никогда». Это действительно уникальная возможность стать частью истории «Биртман».

Где и когда

Место проведения: Milo Concert Hall, Нижний Новгород. Рекомендуем заранее приобрести билеты, чтобы не упустить возможность стать частью этого грандиозного события.

Не пропустите шанс насладиться вечеринкой с качественной музыкой и отличным настроением. Мы ждем вас на концерте!