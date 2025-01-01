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10 лет группе: Биртман
Киноафиша 10 лет группе: Биртман

10 лет группе: Биртман

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Грандиозный концерт группы «Биртман» в Нижнем Новгороде

В Milo Concert Hall пройдет незабываемый концерт коллектива «Биртман», посвященный 10-летию группы. Этот вечер станет настоящим праздником для поклонников, так как в программе — как шлягеры ранних альбомов, так и новые хиты.

Празднование 10-летия

Группа «Биртман» за годы своего существования завоевала сердца миллионов фанатов. Концерт под названием «10 лет группе» обещает стать не только музыкальным событием, но и настоящим шоу. Зрители смогут окунуться в атмосферу, наполненную воспоминаниями и яркими эмоциями.

Что услышит зритель?

На концерте будут исполнены самые популярные песни, которые стали настоящими хитами. Не упустите шанс спеть вместе с любимыми исполнителями! Как утверждают участники группы: «Не повторится такое никогда». Это действительно уникальная возможность стать частью истории «Биртман».

Где и когда

Место проведения: Milo Concert Hall, Нижний Новгород. Рекомендуем заранее приобрести билеты, чтобы не упустить возможность стать частью этого грандиозного события.

Не пропустите шанс насладиться вечеринкой с качественной музыкой и отличным настроением. Мы ждем вас на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 5 декабря
Milo Concert Hall Нижний Новгород, Родионова, 4
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

10 лет группе: Биртман 10 лет группе: Биртман 10 лет группе: Биртман

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