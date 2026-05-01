Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
10 идеальных незнакомцев
Билеты от 3000₽
Киноафиша 10 идеальных незнакомцев

Спектакль 10 идеальных незнакомцев

18+
Режиссер Юлия Горбачевская
Возраст 18+
Билеты от 3000₽

О спектакле

Иммерсивный детектив в пабе по мотивам «И никого не стало» Агаты Кристи

Вы заходите в паб. Тепло, уютно, играет джаз. Всё кажется обычным, пока не становится ясно, что вы оказались в центре расследования. Десять гостей пригласили сюда по загадочным причинам. Их объединяет только одно — у каждого есть тайна, которую давно пора раскрыть.

Уникальная атмосфера

Здесь нет сцены. Действие разворачивается вокруг вас: гости за соседними столиками, официанты, бармен — все они вовлечены в игру. Каждый взгляд, каждое движение и фраза — это часть замысла. Кто врёт? Кто сломается первым? И кто вообще выжил в этой истории?

Напряжение в воздухе

Старый патефон объявляет имена, в зале нарастает напряжение, а джазовые паузы — это единственное время, чтобы сделать глоток и собраться с мыслями. Улики не лежат на столах — они находятся в репликах персонажей. Убийца не в чёрном — он может быть рядом с вами.

Игра в жизнь и смерть

Этот вечер — не просто спектакль. Это настоящая игра в жизнь и смерть, где и у зрителей не будет алиби.

Спектакль по пьесе Агаты Кристи

Режиссер: Юлия Горбачевская

Купить билет на спектакль 10 идеальных незнакомцев

Помощь с билетами
Май
Июнь
31 мая воскресенье
15:00
Tap & Barrel Pub Москва, Б.Дмитровка, 13
от 3000 ₽
7 июня воскресенье
15:00
Tap & Barrel Pub Москва, Б.Дмитровка, 13
от 3000 ₽
14 июня воскресенье
15:00
Tap & Barrel Pub Москва, Б.Дмитровка, 13
от 3000 ₽
21 июня воскресенье
15:00
Tap & Barrel Pub Москва, Б.Дмитровка, 13
от 3000 ₽
28 июня воскресенье
15:00
Tap & Barrel Pub Москва, Б.Дмитровка, 13
от 3000 ₽

В ближайшие дни

Фаина. Эшелон
12+
Драма

Фаина. Эшелон

19 июня в 19:00 Театр на Трубной
от 3000 ₽
Хулиган. Исповедь
16+
Драма

Хулиган. Исповедь

27 июня в 19:00 Губернский театр
от 5000 ₽
8 любящих женщин
16+
Комедия

8 любящих женщин

23 июля в 19:00 Театр им. Моссовета
от 500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше