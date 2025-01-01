Спектакль ____ на Руси ____ хорошо

Меню
____ на Руси ____ хорошо
Постановка
Театр им. Ермоловой 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
О спектакле

Спектакль по мотивам поэмы Николая Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»

В этом году зрителей ждет уникальная постановка, основанная на поэме Николая Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Режиссер-постановщик Дмитрий Мульков объединяет творческие силы для создания яркого и запоминающегося спектакля.

Команда спектакля

  • Драматург: Артём Казюхананов
  • Художник-постановщик: Игорь Каневский
  • Композитор: Дмитрий Мульков и Андрей Платонов
  • Художник по свету: Андрей Ребров
  • Помощники режиссера: Мария Дорофеева, Наталья Гришина

Сюжет и смысл

Поэма Некрасова, на основе которой создан спектакль, затрагивает важнейшие вопросы русского быта и философии. Она отвечает на вопрос, кому же действительно хорошо на Руси. У зрителей есть уникальная возможность увидеть, как классическая литература оживает на сцене и переносит их в глубину русской души.

Что ожидать от спектакля

Творческая команда обещает не только мощное сценическое действие, но и яркую визуализацию, проработанный световой дизайн и музыкальное сопровождение, которое создаст атмосферу задумчивости и размышлений. Не пропустите шанс стать частью этого театрального события!

Режиссер
Дмитрий Мульков
В ролях
Софья Ардова
Сергей Бадичкин
Сергей Власенко
Эдуард Володин
Светлана Головина

Декабрь
Январь
11 декабря четверг
19:00
Театр им. Ермоловой Москва, Тверская, 5/6
от 500 ₽
12 декабря пятница
19:00
Театр им. Ермоловой Москва, Тверская, 5/6
от 500 ₽
9 января пятница
19:00
Театр им. Ермоловой Москва, Тверская, 5/6
от 500 ₽
31 января суббота
19:00
Театр им. Ермоловой Москва, Тверская, 5/6
от 500 ₽

