Спектакль ____ на Руси ____ хорошо

Спектакль по мотивам поэмы Николая Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»

В этом году зрителей ждет уникальная постановка, основанная на поэме Николая Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Режиссер-постановщик Дмитрий Мульков объединяет творческие силы для создания яркого и запоминающегося спектакля.

Команда спектакля

Драматург: Артём Казюхананов

Артём Казюхананов Художник-постановщик: Игорь Каневский

Игорь Каневский Композитор: Дмитрий Мульков и Андрей Платонов

Дмитрий Мульков и Андрей Платонов Художник по свету: Андрей Ребров

Андрей Ребров Помощники режиссера: Мария Дорофеева, Наталья Гришина

Сюжет и смысл

Поэма Некрасова, на основе которой создан спектакль, затрагивает важнейшие вопросы русского быта и философии. Она отвечает на вопрос, кому же действительно хорошо на Руси. У зрителей есть уникальная возможность увидеть, как классическая литература оживает на сцене и переносит их в глубину русской души.

Что ожидать от спектакля

Творческая команда обещает не только мощное сценическое действие, но и яркую визуализацию, проработанный световой дизайн и музыкальное сопровождение, которое создаст атмосферу задумчивости и размышлений. Не пропустите шанс стать частью этого театрального события!