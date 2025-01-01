Спектакль -Фавн- [Afternon + evening with Faun]

Фавн: уникальный спектакль Артура Астмана

Спектакль «Фавн» Артура Астмана представляет собой интересный диалог с классикой: здесь перекликаются темы и образы балета «Послеполуденный отдых фавна» танцовщика Вацлава Нижинского, работа, скандалы вокруг которой не теряют актуальности даже спустя более ста лет.

История Вацлава словно ведет Артура по его биографии: от жестоких реалий советской балетной школы до карьеры стриптизера и участия в израильском реалити-шоу. Этот автофикциональный проект объединяет театр, танец, сторителлинг и визуальное искусство, добавляя к этому кулинарный перформанс.

Тема сексуальности и уязвимости

В «Фавне» возможно всё: здесь переплетаются дерзость сексуальности и хрупкость уязвимости. Как и у Нижинского в его «Фавне», Артура движет откровенность и искренность.

О творце

Артур Астман — профессиональный хореограф и танцовщик. Он окончил Воронежское хореографическое училище, после чего эмигрировал в Израиль, где продолжил обучение в Академии музыки и танца в Иерусалиме. За время своей карьеры Артур выступал в известных ансамблях, таких как Kibbutz Contemporary Dance Company, Barak Marshall, а также Inbal Pinto & Avshalom Pollak Dance Company и мультидисциплинарной группе Maria Kong. Он также стал известен как финалист израильского реалити-шоу «Рожденные танцевать».

Технические детали

Спектакль будет идти на русском языке. Автор и исполнитель: Артур Астман (Израиль, Тель-Авив, Clipa Theatre). Художественный руководитель: Идит Херман. Художник по свету: Янир Либерман. Саунд дизайн: Йони Тол. Продюсеры (Россия): Анна Чернович, Александра Иощенко.