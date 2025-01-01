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№ 17
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Спектакль № 17

18+
Режиссер Иван Титов
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

«Пиковая дама». Фантасмагория в Обуховской больнице по мотивам одноименной повести А. С. Пушкина

Приглашаем вас на удивительное театральное путешествие по мотивам повести Александра Пушкина «Пиковая дама». Постановка Ивана Титова переносит зрителей в семнадцатую палату Обуховской больницы, где разворачивается фантасмагорическая история о Германне, который вот уже двадцать один год пытается разгадать загадку, скрытую в строках великого русского писателя.

О спектакле

Спектакль представляет собой оригинальную интерпретацию классического произведения, где смешиваются элементы драмы, мистики и психологии. Зрители смогут увидеть, как герои преодолевают внутренние конфликты и сталкиваются с тайнами своего сознания. Это не просто адаптация, а глубокое исследование человеческой природы через призму Пушкина.

Команда постановки

  • Идея, композиция, постановка: Иван Титов
  • Сценография и костюмы: Иван Максимов
  • Художник по свету: Тимур Саитов
  • Музыкальное оформление: Александр Бондарев
  • Звукорежиссер: Арсений Сухинин

Почему стоит посетить?

Спектакль «Пиковая дама» — это не только погружение в мир Пушкина, но и возможность задуматься о вечных вопросах, которые волнуют человечество. Уникальная постановка и талантливая команда актеров создадут незабываемую атмосферу, которая останется в памяти надолго.

Не упустите шанс стать частью этого театрального события! Билеты уже в продаже.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 сентября
Открытое театральное пространство «Арт-платформа» в Новом Манеже Москва, Георгиевский пер., 3/3
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

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