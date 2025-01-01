Спектакль № 17

«Пиковая дама». Фантасмагория в Обуховской больнице по мотивам одноименной повести А. С. Пушкина

Приглашаем вас на удивительное театральное путешествие по мотивам повести Александра Пушкина «Пиковая дама». Постановка Ивана Титова переносит зрителей в семнадцатую палату Обуховской больницы, где разворачивается фантасмагорическая история о Германне, который вот уже двадцать один год пытается разгадать загадку, скрытую в строках великого русского писателя.

О спектакле

Спектакль представляет собой оригинальную интерпретацию классического произведения, где смешиваются элементы драмы, мистики и психологии. Зрители смогут увидеть, как герои преодолевают внутренние конфликты и сталкиваются с тайнами своего сознания. Это не просто адаптация, а глубокое исследование человеческой природы через призму Пушкина.

Команда постановки

Идея, композиция, постановка: Иван Титов

Иван Титов Сценография и костюмы: Иван Максимов

Иван Максимов Художник по свету: Тимур Саитов

Тимур Саитов Музыкальное оформление: Александр Бондарев

Александр Бондарев Звукорежиссер: Арсений Сухинин

Почему стоит посетить?

Спектакль «Пиковая дама» — это не только погружение в мир Пушкина, но и возможность задуматься о вечных вопросах, которые волнуют человечество. Уникальная постановка и талантливая команда актеров создадут незабываемую атмосферу, которая останется в памяти надолго.

Не упустите шанс стать частью этого театрального события! Билеты уже в продаже.