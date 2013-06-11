Menu
Trailers
Magic Magic. Trailer
Magic Magic. Trailer
0
0
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Publication date: 11 June 2013
Magic Magic
– A naive young tourist's road trip across Chile with friends turns into a waking nightmare.
Expand
Share trailer
5.2
Magic Magic
Detective, Thriller, Horror, 2013, Chile / USA
