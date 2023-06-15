Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Film lists
New Releases
Ratings
Trailers
Close trailer
Close trailer
Kinoafisha
Trailers
I Like Movies. Trailer
I Like Movies. Trailer
0
0
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Publication date: 15 June 2023
I Like Movies
– Socially inept 17-year-old cinephile Lawrence Kweller gets a job at a video store, where he forms a complicated friendship with his older female manager.
Expand
Share trailer
7.0
I Like Movies
Comedy, 2022, Canada
02:11
Buratino
trailer 2
01:30
Shelby Oaks
trailer 2
00:45
No Other Choice
teaser с субтитрами
01:56
Svodish s uma
trailer
01:42
Mazhor v Dubae
trailer 2
01:59
Skazka o tsare Saltane
trailer
02:13
Bonhoeffer
trailer in russian
01:29
Nouvelle Vague
trailer in russian
02:16
If I Had Legs I'd Kick You
trailer in russian
02:13
Sentimental Value
trailer in russian
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree