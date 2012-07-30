Menu
Haunted - 3D - trailer
Haunted - 3D. Trailer

Publication date: 30 July 2012
Haunted - 3D – A Realtor encounters two ghostly entities while attempting to sell a mansion.
6.7 Haunted - 3D
Haunted - 3D Horror, Thriller, Detective, 2011, India
