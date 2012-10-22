Menu
Publication date: 22 October 2012
Safe – Mei, a young girl whose memory holds a priceless numerical code, finds herself pursued by the Triads, the Russian mob, and corrupt NYC cops. Coming to her aid is an ex-cage fighter whose life was destroyed by the gangsters on Mei's trail.
7.1 Safe
Safe Crime, 2011, USA
