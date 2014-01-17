Menu
Adult World. Trailer

Publication date: 17 January 2014
Adult World – A naive college graduate, Amy, who believes she's destined to be a great poet, begrudgingly accepts a job in a shop while she pursues a mentorship with reclusive writer Rat Billings.
6.8 Adult World
Adult World Comedy, 2013, USA
