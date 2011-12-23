Menu
A Monster in Paris - trailer
Kinoafisha Trailers A Monster in Paris. Trailer

A Monster in Paris. Trailer

Publication date: 23 December 2011
A Monster in Paris – A 3D-animated movie set in Paris in the year 1910 and centered on a monster who lives in a garden and his love for a beautiful, young singer.
7.0 A Monster in Paris
A Monster in Paris Children's, Musical, Animation, Family, 2011, France
