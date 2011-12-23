Menu
Trailers
A Monster in Paris. Trailer
A Monster in Paris. Trailer
Publication date: 23 December 2011
A Monster in Paris
– A 3D-animated movie set in Paris in the year 1910 and centered on a monster who lives in a garden and his love for a beautiful, young singer.
